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Daimler выложила видео, в котором колонна грузовых машин-снегоочистителей едет по тестовой трассе без водителей
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Daimler выложила видео, в котором колонна грузовых машин-снегоочистителей едет по тестовой трассе без водителей

Daimler выложила видео, в котором колонна грузовых машин-снегоочистителей едет по тестовой трассе без водителей

Немецкая компания Daimler опубликовала видеоролик (весьма эпичный, надо признать), в котором колонна беспилотных грузовых машин-снегоочистителей Mercedes-Benz Arocs движется по тестовой трассе без водителей как единое целое.

Как сообщается, грузовики связываются друг с другом через зашифрованную радиопередачу. В каждом из них установлена свою система навигации, благодаря которой колонна координирует движение согласно четко заданному маршруту.

Также в колонне реализована система «вожака» — первый большегруз контролирует все остальные машины и путь движения; следит за тем, чтобы колонна не сбилась с маршрута, который указывается человеком-оператором по GPS. Остальные грузовики следуют за ним, причем машины взаимозаменяемы, и в случае чего каждая из них может взять на себя роль лидера.

https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2017/10/mb-arocs.gif?w=680

В Daimler уточняют, что снегоочистители оснащены «специальными мерами безопасности», которые позволяют справляться с непредвиденными ситуациями на дорогах.

Интересно, что при этом на корпусах машин не видны никакие надстройки — вся система автопилотирования спрятана в корпус и не раздражает глаза.

На данный момент Arocs работают в тестовом режиме на специальных безопасных трассах (таких, как взлетная полоса аэропорта), но со временем в Daimler планируют вывести их и на реальные немецкие дороги.

Источник: Techcrunch

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