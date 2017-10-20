Daimler выложила видео, в котором колонна грузовых машин-снегоочистителей едет по тестовой трассе без водителей
Немецкая компания Daimler опубликовала видеоролик (весьма эпичный, надо признать), в котором колонна беспилотных грузовых машин-снегоочистителей Mercedes-Benz Arocs движется по тестовой трассе без водителей как единое целое.
Как сообщается, грузовики связываются друг с другом через зашифрованную радиопередачу. В каждом из них установлена свою система навигации, благодаря которой колонна координирует движение согласно четко заданному маршруту.
Также в колонне реализована система «вожака» — первый большегруз контролирует все остальные машины и путь движения; следит за тем, чтобы колонна не сбилась с маршрута, который указывается человеком-оператором по GPS. Остальные грузовики следуют за ним, причем машины взаимозаменяемы, и в случае чего каждая из них может взять на себя роль лидера.
В Daimler уточняют, что снегоочистители оснащены «специальными мерами безопасности», которые позволяют справляться с непредвиденными ситуациями на дорогах.
Интересно, что при этом на корпусах машин не видны никакие надстройки — вся система автопилотирования спрятана в корпус и не раздражает глаза.
На данный момент Arocs работают в тестовом режиме на специальных безопасных трассах (таких, как взлетная полоса аэропорта), но со временем в Daimler планируют вывести их и на реальные немецкие дороги.
Источник: Techcrunch