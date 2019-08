Датские инженеры представили концепции самоходных 3D-принтеров, способных самостоятельно чинить дороги, утеплять дома и возводить подводные сооружения

Три датские компании — GXN Innovation, The Danish AM Hub и Map Architects — в рамках инициативы Break the Grid разработали концепции самоходных 3D-принтеров, способных автоматизировать часть работы различных, в том числе — коммунальных, служб. И хотя в настоящее время представленные автономные агрегаты существуют только в виде изображений, авторы работы утверждают, что их можно создать на основе уже существующих технологий, и убеждены, что именно за такого рода роботами — будущее.

Всего датские инженеры разработали три концептуальных устройства, одно из которых передвигается на шести ногах, второе — летает, а третье — плавает под водой.

Робот-гексапод, предназначенный для ремонта дорог, по замыслу дизайнеров, не только сам обнаружит трещины и ямы, но и заделает их революционным раствором — помимо бетона, в него входят споры превращающейся в кальций плесени, так что заплатки будут сами принимать нужную форму. Кроме того, такие роботы, как предполагается, смогут сканировать дороги регулярно, выявляя и устраняя в том числе микротрещины, благодаря чему существенно увеличится срок службы автомагистралей.

Летающие роботы будут в автоматическом режиме утеплять старые дома, а также восстанавливать разрушающиеся с течением времени фасады строений, что не только повысит энергоэффективность зданий и позволит поддерживать ее на одном уровне в течение многих лет, но и защитит сооружения от преждевременного разрушения.

Наконец, главная задача водоплавающих роботов — сберечь береговую линию, которой на фоне глобального потепления угрожают невиданные ураганы и шторма. По замыслу датчан, такие 3D-принтеры будут погружаться на дно и при помощи морского песка и специального клея возводить искусственные рифы-волнорезы, которые будут не только препятствовать абразии и защищать жителей прибрежных регионов, но и поддерживать для морских обитателей пригодную для жизни среду.

