Disney запускает сайт Star Wars Kids и серию анимационных короткометражек Star Wars Galaxy of Adventures, чтобы привлечь к вселенной самых маленьких [трейлер]

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Компании Lucasfilm и Disney решили приобщить к вселенной «Звездных Войн» самых маленьких зрителей, для чего уже завтра запустят новый сайт Star Wars Kids, одноименный youtube-канал и мультсериал Star Wars Galaxy of Adventures / «Звёздные войны: Галактика приключений».

Анимационный сериал будет короткометражным, чтобы самые юные фанаты Star Wars не потеряли интерес в процессе просмотра. Каждая серия будет рассказывать в доступной для детей форме о ключевых моментах и главных героях классических кинотрилогий «Звездных Войн».

В день запуска сайта, 30 ноября 2018 года, создатели сериала выложат первые шесть серий, еще несколько серий выйдут в декабре, при этом следующие короткометражки будут регулярно выходить на протяжении всего 2019 года, вплоть до кинопремьеры Star Wars: Episode IX в декабре.

Создатели сериала отметили, что фанаты неоднократно рассказывали им, что классические фильмы вселенной Star Wars слишком длинные, а иногда и чрезмерно страшные для маленьких детей. При этом такие родители все же хотели познакомить своих отпрысков с миром, который они любят. В результате было принято решение о создании проекта для детей, из которого «юнлинги» смогут узнать основные моменты вселенной без пока ненужных им подробностей.

На сайте Star Wars Kids будет регулярно выходить медиаконтент по вселенной «Звёздных войн», включая короткометражки, интересные факты, а также рассказы о героях. К запуску сайта приурочат выход новой линейки игрушек от Hasbro, которую представят 1 декабря 2018 года.

Напомним, что в конце 2019 года будет запущен стриминговый сервис Disney+, где появятся все старые и несколько новых фильмов и сериалов Star Wars, включая сериал The Mandalorian / «Мандалорец», который снимает Джон Фавро, и сериал-приквел фильма Rogue One: A Star Wars Story / «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», главным героем которого выступит капитан Повстанческого Альянса Кассиан Андор (Диего Луна).

Источник: Star Wars