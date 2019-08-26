Дональд Трамп предлагал бороться с ураганами посредством… ядерных бомб





Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал чиновникам по национальной безопасности использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Как рассказал журналистам Axios один из собеседников, во время одного из закрытых брифингов в Белом доме Трамп якобы сказал следующее:

«Они [ураганы — прим.ред.] начинают формироваться у побережья Африки. Пока они движутся через Атлантический океан, мы бросаем бомбу в глаз (эпицентр бури) урагана, и она разрушает его. Почему бы нам не поступить так?».

Как вспоминает собеседник, в ответ прозвучало что-то вроде: «Сэр, мы займемся этим». Затем Трамп, явно возмутившись таким ответов, продолжил диалог, спросив, сколько еще ураганов США сможет выдержать, и повторил свой вариант предотвращения разрушений — действовать на упреждение до обрушения урагана.

Собеседник Axios рассказывает, что после этой реплики высокопоставленный чиновник утратил дар речи.

«Тишина на том собрании была такой, что можно было услышать метеоризм у комара. Люди были в шоке. После того, как собрание закончилось, мы подумали: «Что вообще это было и что нам теперь делать?», — приводит источник слова информатора.

Трамп также высказал эту же идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации в 2017 году. Это следует из докладной записки по итогам одного из заседаний Совета национальной безопасности США. Информатор Axios, знакомый с содержанием записки, утверждает, что президент спрашивал, может ли правительство бомбить ураганы. При этом слово «ядерный» в записке не упоминалось.

Источники Axios отмечают, что идея Трампа не нашла отображения в официальной документации. В Белом доме журналистам Axios заявили, что не комментируют детали закрытых встреч, которые президент мог вести со своей командой.

Остается добавить, что идея бороться с ураганами с помощью ядерных бомб не нова и обсуждалась в правительстве США и раньше — в частности, во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. Но с тех пор ученые отвергли этот способ. В одной их статей на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США говорится, что сброс ядерной бомбы может не только не остановить шторм, но и вызвать выпадение радиоактивных осадков.

Источник: Axios