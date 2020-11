Джен Тейлор вернется к роли Кортаны в грядущем сериале Showtime по Halo

Кортану в грядущей телеадаптации популярной игровой серии Halo американского телеканала Showtime сыграет актриса Джен Тейлор, которая озвучивала культового ИИ-помощника с момента выхода первой игры в 2001 году.

Изначально планировалось, что Кортану и доктора Кэтрин Халси в сериале сыграет британская актриса Наташа Макэлхоун («Блудливая Калифорния»). Однако, как сообщает IGN, в связи с накладками в расписании, возникшими из-за пандемии, Макэлхоун не может отработать оба образа. Джен Тейлор, которая также озвучивала виртуального помощника Microsoft, заменит Наташу Макэлхоун только в роли Кортаны.

Showtime анонсировал сериал по Halo еще в 2018 году. Шоу расскажет о конфликте 26-го века между человечеством и союзом инопланетных рас Covenant.

Телеканал заказал съемки первого сезона из десяти эпизодов продолжительностью 60 минут каждый у 343 Industries — студии-разработчика Halo – и Amblin Television — телевизионной и кинокомпании, основанной Стивеном Спилбергом совместно с продюсерами Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом.

Режиссеры сериала — Отто Батхёрст (первая серия «Чёрного зеркала», «Робин Гуд: Начало») и Джонатан Либесман («Гнев титанов», «Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес»), а сценаристами и шоураннерами проекта являются Кайл Киллен («Бобёр», сериал «Пробуждение») и Стивен Кейн («Последний корабль»).

Роль Мастера Чифа досталась Пабло Шрайберу («Оранжевый — хит сезона», «Американские боги»). Его партнеры по проекту — Букем Вудбайн («Фарго», «Оверлорд»), Бентли Калу («Грань будущего», «Мстители: Эра Альтрона») и Наташа Кулзач («Люди в чёрном: Интернэшнл», «Ведьмак» от Netflix).

Премьера шоу намечена на первый квартал 2021 года, буквально на днях после карантина возобновились съемки проекта.

We’re back on the #Halo set and #MakingMasterChief. 📸: @schreiber_pablo pic.twitter.com/dFYKWRrwQR

— Halo on Showtime (@SHO_Halo) November 10, 2020