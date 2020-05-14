Epic Games: Королевская битва Fortnite будет доступна на консолях Playstation 5 и Xbox Series X со старта продаж, однако версия на Unreal Engine 5 выйдет не ранее середины 2021 года





Одновременно с демонстрацией возможностей нового игрового движка Unreal Engine 5, компания Epic Games объявила, когда переведет на него одну из своих самых популярных онлайн-игр Fortnite (напомним, что число зарегистрированных игроков уже превысило 350 миллионов).

«Королевская битва» будет доступна на консолях следующего поколения Playstation 5 и Xbox Series X со старта продаж, однако это будет версия Unreal Engine 4, доступная на тот момент. Полный перевод Fortnite на свежий движок произойдет не ранее середины 2021 года, в результате игра получит заметно улучшенную графику и другие улучшения, направленные на полноценное использование более мощного «железа». Ожидается, что к моменту релиза PS5 и Xbox X студия откроет возможность кросс-платформенной игры для обладателей обеих консолей следующего поколения.

Геймстудия также успокоила обладателей PS4 и Xbox One обещанием, что не забросит разработку версии Fortnite для старых консолей — игроки будут по-прежнему получать обновления и свежий контент, однако наиболее качественная картинка естественно будет доступна только для владельцев новых моделей приставок.

Напомним, что вчера Epic Games впервые показала новую версию игрового движка Unreal Engine 5, продемонстрировав технологическую демку на платформе Sony PlayStation 5. Движок не будет готов к выходу консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5 в конце текущего года — разработчики заявили, что превью будет доступно только в начале 2021 года, а полноценный релиз для геймстудий — в конце следующего года. Основой нового движка выступают технологии Nanite (виртуализированная геометрия на основе микрополигонов) и Lumen (динамическое глобальное освещение), которые помогают создать картинку фотореалистичного качества.

Источник: Polygon