Гарнитура MNI позволяет глухим людям слушать музыку через кожу

Инженеры американского стартапа Not Impossible Labs представили гарнитуру, которая позволяет слушать звуки через кожу.

Как сообщается, в основе технологии лежит способность нашего организма воспринимать звуки не только традиционным способом, но и через осязаемые колебания.

«Кожа человека чувствует изменения амплитуды и интенсивность звукового сигнала и тонко различает частоты», — отмечают в Not Impossible Labs.

На основе этих данных при поддержке сообщества глухих изобретатели разработали технологию Music: Not Impossible (MNI) и прибор, который «транслирует» музыку через кожу владельца.

Устройство представляет собой систему из четырех браслетов, размещаемых на запястьях и на лодыжках, соединенных между собой ремнями на плечах и спине и проводом. В браслеты встроены аккумуляторы, поэтому отдельное питание устройству не требуется.

Гарнитура передает звук носителю в виде вибраций. Прибор взаимодействует со звуковой системой помещения и отправляет электрические импульсы к датчикам на коже, которые начинают генерировать необходимый вибросигнал.

Бета-тест с глухими пользователями, который прошел в заведении Bunkhouse в центре Лас-Вегаса, завершился успешно — испытуемые остались крайне довольны системой.