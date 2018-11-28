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Гарнитура MNI позволяет глухим людям слушать музыку через кожу
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Гарнитура MNI позволяет глухим людям слушать музыку через кожу

Гарнитура MNI позволяет глухим людям слушать музыку через кожу

Инженеры американского стартапа Not Impossible Labs представили гарнитуру, которая позволяет слушать звуки через кожу.

Как сообщается, в основе технологии лежит способность нашего организма воспринимать звуки не только традиционным способом, но и через осязаемые колебания.

«Кожа человека чувствует изменения амплитуды и интенсивность звукового сигнала и тонко различает частоты», — отмечают в Not Impossible Labs.

На основе этих данных при поддержке сообщества глухих изобретатели разработали технологию Music: Not Impossible (MNI) и прибор, который «транслирует» музыку через кожу владельца.

Устройство представляет собой систему из четырех браслетов, размещаемых на запястьях и на лодыжках, соединенных между собой ремнями на плечах и спине и проводом. В браслеты встроены аккумуляторы, поэтому отдельное питание устройству не требуется.

Гарнитура передает звук носителю в виде вибраций. Прибор взаимодействует со звуковой системой помещения и отправляет электрические импульсы к датчикам на коже, которые начинают генерировать необходимый вибросигнал.

Бета-тест с глухими пользователями, который прошел в заведении Bunkhouse в центре Лас-Вегаса, завершился успешно — испытуемые остались крайне довольны системой.

По замыслу создателей, технология MNI в первую очередь будет полезна для глухих людей. Также они рекомендуют опробовать «революционную гарнитуру» различным творческим личностям, ищущим новые пути для самореализации.

Напоследок отметим, что коммерческий вариант устройства планируется выпустить уже в 2019 году.

Источник: Not Impossible Labs

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