Главные роли в сериале Netflix по комиксу Нила Геймана «Песочный человек» (The Sandman) сыграют Том Старридж, Гвендолин Кристи, Родерик Берджесс и др.

Стриминговый сервис Netflix представил основной актерский состав грядущего сериала «Песочный человек» (The Sandman), который является экранизацией одноименной серии комиксов Нила Геймана.

Главную роль Сна / Dream of the Endless исполнит Том Старридж, известный по картинам «Бархатная бензопила» и «Рок-волна». Актрисе Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт из «Игры престолов» и Капитан Фазма из «Звездных Войн») досталась роль Люцифера. Интересно, что Гвендолин стала не единственной представительницей сериала Game of Thrones — роль Родерик Бёрджесса доверили Чарльзу Дэнсу, известному широкой публике по роли Тайвина Ланнистера.

Любитель боевиков Бойд Холдбрук («Морган», «Логан», «Хищник») сыграет Коринфянина, Вивьен Ачимпонг («Ведьмы») — Люсьен, Санджив Бхаскар («Yesterday») — Каина, Асим Чодри («Черное зеркало: Брандашмыг») — Авеля.

Шоураннером сериала выступает Аллан Хейнберг, написавший сценарий успешной «Чудо-женщины». Помогать ему будут Дэвид Гойер, специализирующийся на фантастике и фильмах по комиксам («Блэйд», «Бэтмен: Начало», «Призрачный гонщик», «Человек из стали», «Терминатор: Темные судьбы» и т.д.), а также сам Нил Гейман. Первый сезон будет состоять из 11 серий, точные сроки релиза пока неизвестны.

Напомним, что «Песочный человек» (The Sandman) — далеко не первый проект Нила Геймана, заслуживший экранизации, достаточно вспомнить такие сериалы, как «American Gods» от Starz или «Good Omens» от Amazon, а также полнометражные картины «Звездная пыль» и «Коралина в Стране Кошмаров».

Источник: Polygon, Neil Gaiman