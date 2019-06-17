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Грузовики без кабины Volvo Vera вскоре начнут выполнять коммерческие рейсы

Грузовики без кабины Volvo Vera вскоре начнут выполнять коммерческие рейсы

Грузовики без кабины Volvo Vera вскоре начнут выполнять коммерческие рейсы


Беспилотному тягачу кабина не нужна, решили в компании Volvo, и убрали ее полностью — так на свет появились роботизированные фуры Vera, представленные в сентябре прошлого года, являющие собой четырехколесную платформу, к которой крепятся стандартные прицепы.

Замысел шведских инженеров — в том, чтобы флот таких роботягачей, коммуникация между которыми осуществляется через облако, однажды начал совершать челночные рейсы «по запросу» между портами, заводами и складами. Предполагается, что робофуры позволят компаниям не только возить грузы 24/7, но и значимо сэкономить на зарплатах водителям.

Первый шаг к реализации этой идеи уже сделан — логистическое предприятие DFDS выразило готовность воспользоваться решением от Volvo для доставки контейнеров из центра логистики в Гетеборге, Швеция, в ближайший портовый терминал. Пробный рейс уже состоялся.

Планируется, что поначалу рейсы будут выполняться с ограничением скорости — не более 40 км/ч. При этом маршрут робофур будет включать в том числе дороги общего пользования.

Источник: hightech.plus

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