Грузовики без кабины Volvo Vera вскоре начнут выполнять коммерческие рейсы

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Беспилотному тягачу кабина не нужна, решили в компании Volvo, и убрали ее полностью — так на свет появились роботизированные фуры Vera, представленные в сентябре прошлого года, являющие собой четырехколесную платформу, к которой крепятся стандартные прицепы.

Замысел шведских инженеров — в том, чтобы флот таких роботягачей, коммуникация между которыми осуществляется через облако, однажды начал совершать челночные рейсы «по запросу» между портами, заводами и складами. Предполагается, что робофуры позволят компаниям не только возить грузы 24/7, но и значимо сэкономить на зарплатах водителям.

Первый шаг к реализации этой идеи уже сделан — логистическое предприятие DFDS выразило готовность воспользоваться решением от Volvo для доставки контейнеров из центра логистики в Гетеборге, Швеция, в ближайший портовый терминал. Пробный рейс уже состоялся.

Планируется, что поначалу рейсы будут выполняться с ограничением скорости — не более 40 км/ч. При этом маршрут робофур будет включать в том числе дороги общего пользования.

Источник: hightech.plus