HBO пригласила снимать пилотную серию приквела Game of Thrones режиссера С. Дж. Кларксон и огласила полный актерский состав проекта

Канал HBO официально заказал пилотную серию нового сериала по вселенной Game of Thrones / «Игра престолов» еще летом прошлого года, однако только теперь огласил полный актерский состав и режиссера проекта.

Итак, режиссером пилотной серии станет С. Дж. Кларксон (SJ Clarkson), поработавшая над целым рядом неплохих сериалов, включая Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel, The Defenders, Jessica Jones и т.д. Более того, она была приписана в качестве режисера к четвертой части полнометражной франшизы Star Trek, но весьма удачно освободилась от обязательств, так как проект был поставлен на паузу. Помогать ей будут непосредственно автор цикла книг «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин и сценаристка Джейн Голдман, которая отметилась такими проектами, как Kick-Ass, X-Men, Kingsman, «Дом странных детей Мисс Перегрин».

Naomi Watts, Josh Whitehouse

Ранее создатели неназванного пока сериала с рабочим названием The Long Night / «Долгая Ночь» объявили только двух первых актеров: Наоми Уоттс («Твин Пикс», «Бёрдмэн», «21 грамм») и Джош Уайтхаус («Полдарк»).

Теперь же команда огласила еще восемь британских актеров, при этом не указав, кого конкретно они сыграют:

Первый ряд: Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim

Второй ряд: Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo

Итак, это Наоми Аки (Lady Macbeth), Дениз Гоф (Monday), Джейми Кэмпбелл Бауэр (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), Шейла Атим (Harlots), Иванно Джереми (Humans), Джорджи Хенли (The Chronicles of Narnia), Алекс Шарп (How to Talk to Girls at Parties) и Тоби Регбо (The Last Kingdom, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).

Ранее сообщалось, что события приквела «Игры престолов» развернутся за 10 тысяч лет до знакомого всем по серии книг «Песнь Льда и Пламени» сюжета, в так называемую «Эру Героев». Именно тогда были основаны Великие Дома Вестероса и прошла легендарная Долгая Ночь, которая длилась целое поколение и принесла с собой войну с Белыми Ходоками.

Съемки первой серии проекта The Long Night / «Долгая Ночь» стартуют в текущем году, однако премьера сериала состоится не ранее 2020 года, при условии, что пилот окажется успешным и проект утвердят.

Напомним, что премьера финального сезона сериала Game Of Thrones / «Игра престолов» состоится в апреле 2019 года.

Источник: HBO