H&M превратит свои офлайн-магазины в хабы для онлайн-торговли

Шведская сеть магазинов модной одежды H&M, второй крупнейший ритейлер одежды в мире, трансформирует более пяти тысяч своих офлайн-магазинов в логистические хабы, которые будут поддерживать онлайн-торговлю. Об этом пишет Financial Times.

«Роль магазинов сегодня меняется. Но мы по-прежнему верим в офлайн-магазины и собираемся превратить их в логистические хабы для доставки, самовывоза и возврата [товаров], чтобы повысить их эффективность», — заявил нынешний исполнительный директор и будущий глава H&M Карл-Йохан Перссон (его отец Стефан Перссон, основной владелец компании, в конце января 2020 года объявил о планах передать сыну пост главы совета директоров).

За те 10 лет, пока Карл-Йохан Перссон был исполнительным директором H&M, его компания уступила статус крупнейшего ритейлера одежды испанской Inditex — владелице Zara, не успев приспособиться к перетоку покупателей в онлайн-магазины, отмечает FT. Так, за это время H&M увеличила количество физических точек на 150% против 50% у сделавшей ставку на онлайн-торговлю и явно не прогадавшей Inditex, из-за чего неоднократно подвергалась критике со стороны инвесторов.

В 2020 году H&M планирует увеличить число своих физических торговых точек лишь на 25 магазинов (это наименьший показатель за последние несколько десятилетий): компания рассчитывает запустить 200 точек на развивающихся рынках и закрыть 175 в Европе и Северной Америке. В общей сложности у H&M к концу 2019 года насчитывалось 5076 офлайн-магазинов. «Мы с нетерпением ждем реализации наших планов по модернизации физических торговых точек в связи с ростом онлайн-ритейла. Мы намерены использовать на полную те фантастические преимущества, что дает нам наша сеть офлайн-магазинов», — отметила Хелена Хелмерссон, менеджер по устойчивому бизнес-развитию в H&M, проработавшая в компании 23 года, которая займет должность исполнительного директора H&M после того, как в связи с переходом на пост главы совета директоров ее покинет Карл-Йохан Перссон.

Напоследок отметим, что, согласно задумке руководства H&M, физические магазины компании продолжат выполнять и свои традиционные функции. При этом их планируется сделать более «удобными и вдохновляющими на покупки».

Источник: VC