ИИ безошибочно определяет хроническую сердечную недостаточность по одному сердцебиению

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Около 10% людей старше 65 лет страдают от хронической сердечной недостаточности, в результате которой сердце теряет способность эффективно прокачивать кровь по организму. Чаще всего для выявления данного заболевания используется электрокардиограмма, а чтобы поставить диагноз, измерения следует проводить в течение пары минут, порой несколько дней подряд.

Исследователи из Университета Суррея, о работе которых рассказывает New Atlas, предложили новый подход — намного проще и быстрее. И к тому же надежнее.

Они разработали сверточную нейросеть, которая анализирует результаты ЭКГ и выявляет болезнь всего за несколько секунд. Для обучения алгоритма использовались большие общедоступные базы данных с результатами ЭКГ здоровых людей и пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

По словам создателей, нейросеть может со стопроцентной точностью диагностировать болезнь, основываясь на данных об одном сердцебиении.

Впрочем, у технологии есть ряд ограничений. Дело в том, что для ее тренировки и проверки использовались только тяжелые случаи заболевания. Это значит, что более легкие формы болезни могут пройти «ниже радара». Поэтому, прежде чем нейросеть начнет массово использоваться врачами, следует провести тщательные клинические испытания.

По мнению разработчиков, наиболее эффективным методом использования алгоритма может стать интеграция в носимую электронику — например, умные часы. Предполагается, что гаджеты позволят медикам следить за состоянием пациентов в реальном времени и без необходимости регулярно направлять их в больницу на обследование.

Источник: hightech.plus