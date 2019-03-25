Jenny — робощенок, предназначенный для эмоциональной поддержки пожилых людей

Компания Tombot разработала реалистично выглядящего робощенка Jenny, который не умеет ходить, но может вилять хвостом и двигать головой, отзываясь на прикосновения, а также тявкать в ответ на голосовые команды. Устройство работает от встроенного аккумулятора, одной зарядки хватает на день.

По словам разработчиков, робощенок в первую очередь предназначен для помощи пожилым людям. Отметим, что многие пожилые люди неспособны самостоятельно ухаживать за собакой эмоциональной поддержки по состоянию здоровья, и в таких случаях терапевты прибегают к альтернативным решениям — например, терапевтическим игрушкам. Вместе с тем, хотя подобные игрушки существуют достаточно давно, они, как правило, весьма примитивны и не обладают реалистичным внешним видом и поведением. По этой причине инженеры Tombot решили сделать ставку на реалистичность.

Стоимость робощенка в рамках краудфандинговой кампании, набравшей уже вдвое больше необходимой пороговой суммы, составляет $299, первые покупатели получат устройство в мае 2020 года.

Источник: N+1