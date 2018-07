Киевские разработчики выпускают фэнтези-шутер для VR «M.A.D. Cliff — All Quite on the Bridge» на Steam и бесплатно дарят ключ активации

Киевская геймстудия Flying Whale анонсировала выход VR-шутера от первого лица в фэнтези-стиле «M.A.D. Cliff — All Quite on the Bridge». Игра выйдет 17 июля 2018 года на сервисе Steam в режиме Early Access, при этом те, кто заполнит анкету на сайте разработчиков, бесплатно получат ключ активации игры в день релиза.

Название игры содержит аббревиатуру «M.A.D.» — Magic and Dragons, при этом создатели проекта обещают, что в игре действительно будет много магии и драконов. По жанру это фентези VR-шутер от первого лица, где игрок примеряет на себя роль боевого мага, которому предстоит погрузиться в наполненную магическими спецэффектами средневековую атмосферу и сражаться с сотнями драконов и мистических созданий.

В текущем состоянии игра включает одиночный режим «Арена» с бесконечными волнами разнообразных монстров, драконов и другой нечисти. Для борьбы с монстрами игроки смогут использовать магические заклинания разной мощности, бросать взрывающиеся предметы, собирать игровые бонусы и призывать на помощь боевых магов-наемников. Игроки могут соревноваться между собой, ставя новые рекорды, лучшие результаты игроков записываются и отображаются в рейтинге.

До конца 2018 года команда Flying Whale планирует добавить много новых функций, включая сюжетный режим, кооперативный мультиплеер, режимы боя «один на один» и «команда на команду», а также новые локации и новые существа.

Зарегистрироваться для получения ключа активации «M.A.D. Cliff — All Quiet On The Bridge» можно по следующей ссылке, а вот ссылка на игру на Steam.

Источник: Flying Whale