Кинокомпания Fox Searchlight Pictures анонсировала фильм Lucy in the Sky, который расскажет о том, как непросто приходится вернувшимся домой астронавтам

Компания Fox Searchlight Pictures выпустила тизер драматического фильма Lucy in the Sky.

Как сообщается, картина расскажет о женщине-астронавте, которая после возвращения домой из продолжительной миссии в космосе начинает понемногу терять связь с реальностью. Главную роль исполнила обладательница «Оскара» и двух «Золотых глобусов», актриса и режиссер Натали Портман («Черный лебедь», «Звездные войны», «Леон»).

Режиссером Lucy in the Sky выступил Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Помимо Натали Портман в фильме сыграли Джон Хэмм, Дэн Стивенс, Зази Битц и Эллен Берстин. Точная дата выхода картины пока неизвестна.

Отметим, что сюжет Lucy in the Sky отчасти навеян историей астронавта Лизы Новак. В 2007 году она предприняла попытку убийства капитана военно-воздушных сил США Колин Шипман, которую подозревала в романе с астронавтом Биллом Офелейном — с ним у Новак были романтические отношения до того, как тот стал встречаться с Шипман.

Источник: BirdInFlight