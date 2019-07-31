Китай задействовал БПЛА типа «Парящий дракон» для наблюдения за крейсером США





В Тайваньском проливе зафиксировано первое применение самого большого китайского разведывательного беспилотного летательного аппарата — «Парящего дракона». Дрон на протяжении девяти часов сопровождал американский крейсер USS Antietam CG-54.

Отметим, что Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения, и США регулярно проводят в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

В среду 24 июля ракетный крейсер ВМС США USS Antietam CG-54 класса Ticonderoga проходил пролив по безопасному курсу. Как сообщает портал The National Interest со ссылкой на тайваньские СМИ, почти сразу за кораблем было установлено наблюдение с БПЛА типа «Парящий дракон» (Chengdu Xianglong; представлен на фото выше), а также не менее десяти раз в воздушном пространстве отмечались истребители J-11. Кроме того, когда патрулирующий окружающие крейсер воды противолодочный вертолет MH-60R слишком близко подошел к западному берегу пролива, истребители сделали ему устное предупреждение по радиоканалу.

Уточним, что беспилотник «Парящий дракон» является ответом на американский RQ-4 Global Hawk, однако проигрывает ему в размерах (китайский БПЛА имеет размах крыльев 24,8 метра против 39) и в автономности (10 часов против 33). Что немаловажно, у США также гораздо богаче опыт боевого применения подобной техники: RQ-4 активно эксплуатируется с 2004 года. Это означает, в частности, что у Китая нет необходимого количества обученных в реальных условиях, а не на тренажерах, операторов.

Тем не менее, по информации военно-аналитического сайта Offiziere, «Парящие драконы» уже размещены, как минимум, на трех приграничных военных базах. Начало их активной эксплуатации в условиях боевого дежурства говорит о том, что Поднебесная достигла серьезного прогресса в постройке и применении крупных военных дронов, а также свидетельствует о твердых намерениях КНР следовать современной военной доктрине, подразумевающей широкое использование беспилотной техники.

Источник: Popmech