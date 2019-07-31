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Китай задействовал БПЛА типа «Парящий дракон» для наблюдения за крейсером США

Китай задействовал БПЛА типа «Парящий дракон» для наблюдения за крейсером США

Китай задействовал БПЛА типа «Парящий дракон» для наблюдения за крейсером США


В Тайваньском проливе зафиксировано первое применение самого большого китайского разведывательного беспилотного летательного аппарата — «Парящего дракона». Дрон на протяжении девяти часов сопровождал американский крейсер USS Antietam CG-54.

Отметим, что Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения, и США регулярно проводят в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

В среду 24 июля ракетный крейсер ВМС США USS Antietam CG-54 класса Ticonderoga проходил пролив по безопасному курсу. Как сообщает портал The National Interest со ссылкой на тайваньские СМИ, почти сразу за кораблем было установлено наблюдение с БПЛА типа «Парящий дракон» (Chengdu Xianglong; представлен на фото выше), а также не менее десяти раз в воздушном пространстве отмечались истребители J-11. Кроме того, когда патрулирующий окружающие крейсер воды противолодочный вертолет MH-60R слишком близко подошел к западному берегу пролива, истребители сделали ему устное предупреждение по радиоканалу.

USS Antietam CG-54.

Уточним, что беспилотник «Парящий дракон» является ответом на американский RQ-4 Global Hawk, однако проигрывает ему в размерах (китайский БПЛА имеет размах крыльев 24,8 метра против 39) и в автономности (10 часов против 33). Что немаловажно, у США также гораздо богаче опыт боевого применения подобной техники: RQ-4 активно эксплуатируется с 2004 года. Это означает, в частности, что у Китая нет необходимого количества обученных в реальных условиях, а не на тренажерах, операторов.

Тем не менее, по информации военно-аналитического сайта Offiziere, «Парящие драконы» уже размещены, как минимум, на трех приграничных военных базах. Начало их активной эксплуатации в условиях боевого дежурства говорит о том, что Поднебесная достигла серьезного прогресса в постройке и применении крупных военных дронов, а также свидетельствует о твердых намерениях КНР следовать современной военной доктрине, подразумевающей широкое использование беспилотной техники.

Источник: Popmech

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