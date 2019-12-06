Китайская компания WinSun напечатала 500-метровый больверк





Китайская строительная компания WinSun возвела первую в своем роде 500-метровую стену-больверк из напечатанных на 3D-принтере бетонных блоков. Необычное гидротехническое сооружение, построенное вдоль участка реки Сучжоухэ в городском округе Сучжоу (провинция Цзянсу), предназначено для борьбы с подтоплением береговой линии и волнами во время сильных приливов, бурь и наводнений и призвано защитить берег от разрушительного воздействия эрозии.

Как указывается в пресс-релизе WInSun, 3D-печатный больверк состоит из заранее подготовленных секций, напечатанных в цеховых условиях на крупноформатном строительном 3D-принтере собственной конструкции.

По утверждению китайской компании, использование 3D-печатных блоков для возведения больверков имеет множество преимуществ. Во-первых, это позволяет существенно удешевить стоимость такого рода сооружений. Как отмечают инженеры, строительство больверков традиционным способом требует изготовления под заказ кирпичей особых форм и размеров, в то время как 3D-печать позволяет производить требуемые секции специфических габаритов без дополнительных трат. Кроме того, возведение защитных гидротехнических сооружений — это довольно сложный процесс, требующий проведения экскавационных работ и задействования большого количества рабочих рук, а также подразумевающий расход большого количества сопутствующих материалов, в частности, бетона. Использование уже подготовленных секций, согласно пресс-релизу, позволило сократить и объем экскавационных работ, и расход сопутствующих материалов, и даже время, требующееся на строительство конструкции, а также значимо упростило для строителей процесс ее возведения.

Во-вторых, благодаря 3D-печати был существенно уменьшен побочный экологический урон. Во многом это связано с вышеупомянутым уменьшением масштабности требуемых «грязных» земляных работ и закладки фундамента, которые могут нанести существенный вред экосистеме реки и привести к появлению новых проблем, но не только: так, возможность создавать конструкции любых форм позволило инженерам спроектировать сооружение, максимально соответствующее береговой линии, не требующее «подгонять» под него тем или иным образом берег реки, нанося ущерб местной флоре и фауне. Наконец, дополнительно в 3D-печатном больверке инженеры предусмотрели места для зеленых насаждений — что несет не только экологическую, но и эстетическую функции.

Как можно заметить на видео выше, 3D-печатный больверк представляет собой вторую, надводную линию защиты от береговой эрозии и наводнений — первая была построена традиционным способом.

Напоследок отметим, что напечатанные бетонные модули, из которых состоит инновационный больверк, по сообщению компании, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к надежным и безопасным гидротехническим сооружениям.

Источник: 3DToday