Колонка читателя: о наушниках, звуке и hi-fi плеере, которые не обязательно должны стоить дорого

Для начала хочу рассказать, возможно, самый интересный момент, интересующий пользователей, которые слушают музыку на обычных плеерах, смартфонах и в обычных наушниках. В чем разница в звуке? В начале может показаться, что разницы нет или она не существенная, но это заблуждение. Должно пройти некоторое время, чтобы привыкнуть к новому звуку.

Далее по важности идет понимание того, что на hi-fi-технике музыку надо слушать начиная с формата flac. Это всегда гарантирует получение хорошего качества звука во всем диапазоне, особенно это касается низких частот. Благо, сейчас уже почти вся музыка есть в этом формате. Я не буду затрагивать тему битности, частоты и различности других hi-fi форматов, так как считаю это избыточным требованием к звучанию для рядовых меломанов.

Следующим обязательным компонентом любой системы является выбор наушников. Я бы сказал, это почти пол дела. Первоначальный выбор у многих стоит между накладными наушниками и вкладышими. Мне это тоже было интересно. Поэтому были приобретены наушники Meizu hd-50 и Urbanfun hi-fi. Тут следует оговорить еще один тонкий момент, который приходит скорее со временем. Особенность такого звука заключается в том, что он не искажается на высоких громкостях в отличии от обычного оборудования. И рано или поздно человек перестает бояться и повышает уровень громкости до того, на котором раскрываются нюансы звучания в hi-fi. При этому в hi-fi плеерах всегда установлен дополнительный усилитель, способный раскачать накладные наушники сопротивлением 250 Ом.

Звучание в накладных наушниках и вкладышах отличается — это связано с физикой и их конструкцией. Накладные наушники обычно идут с одним качественным излучателем способным не искажать звуки. Во вкладышах сложнее, из-за маленьких размеров, добиться такого результата невозможно, поэтому были придуманы гибридные модели. В них используется два типа излучателей, отдельно для низких частот и остального звука. Поэтому звучание мало искажается при том уже увеличении громкости и можно услышать всю картину.

При это по своему опыту могу сказать, что звучание во вкладышах по-своему лучше и далее вкратце расскажу про них. Преимущество этих наушников будет очевидно при использовании на улице и в транспорте. Но вначале хочу сказать про важную особенность, которая не сильно распространена у людей, которые слушают музыку через вкладыши. На данный момент есть два типа амбушюр для этих наушников. Первые – это силиконовые, которые установлены почти во всех подобных моделях, вторые — пенные. Фокус заключается в том, что звучание в одних и тех же наушниках на разных типах амбушюр кардинально отличается, в лучшую сторону на пенных насадках. Все дело в том, что они больше по размерам и имеют способность сжиматься в объеме, тем самых более плотно заполняя ушной канал и создавая изолированное пространство. Это очень важный момент для наушников такого типа. Тут качество звука напрямую зависит от того, насколько плотно эти наушники сидят.

Поэтому я бы советовал в первую очередь абсолютно всем, кто слушает в наушниках с силиконовыми насадками поменять их на пенные. Они стоят совсем недорого. В конце, говоря про наушники вкладыши hi-fi, хочется сказать, что в сегменте бюджетных моделей есть всего несколько производителей, которые конкурируют между собой. Это Xiaomi как более известный и популярный бренд со своими наушниками Hybryd Pro и их прямой конкурент фирма Urbanfun. Сразу скажу, что по моему мнению Urbanfun превосходит Xiaomi.

Еще одним компонентом хорошего звука является hi-fi плеер, и я хотел бы рассказать о модели Zishan Z3. Особенностью этих плееров и, в частности модели Z3, является то, что можно самому производить замену микросхемы усилителя выходного звука. Тем самым влиять на картину звука. Именно для этой модели подошел усилитель lme 49720, который отлично детализирует картину звука, и я бы советовал использовать в Zishan Z3 именно этот усилитель. Единственное, хотелось бы сказать, что существуют варианты таких микросхем в китайском исполнении и оригинальные. Брать конечно же надо оригинальные.

Я не буду обострять внимание на использовании остальных компонентов и ЦАП, они на достаточно высоком уровне судя по качеству получаемого звука. Экран в Zishan Z3 5-строчный, программное обеспечение также довольно удобное.

Заряда аккумулятора хватает на 6-7 часов непрерывного прослушивания. Сразу укажу на особенность, записывать треки надо на карту памяти, напрямую через USB-кабель передача информации не происходит, только зарядка. Необходимо также сразу закрепить батарею двухсторонним скотчем для надежности.

В конце самое интересное. Стоимость этого комплекта. Цена с сайта Aliexpress. Усилитель Lme49720 — 65 грн, наушники Urbanfun hifi — 480 грн, плеер Zishan Z3 -1106 грн, пенные амбушюры — 30 грн. Всем приятного прослушивания любимой музыки!