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Компания SplashData опубликовала список самых популярных паролей в мире за 2019 год. «123456» по-прежнему лидирует

Компания SplashData опубликовала список самых популярных паролей в мире за 2019 год. «123456» по-прежнему лидирует

Компания SplashData опубликовала список самых популярных паролей в мире за 2019 год. «123456» по-прежнему лидирует


Компания SplashData опубликовала ежегодный список самых популярных и, следовательно, худших с точки зрения информационной безопасности паролей года, составляемый на основе утечек данных интернет-сервисов. Как и в предыдущих шести списках, самым популярным оказался пароль 123456, сообщается в пресс-релизе компании. Полный список из 50 паролей опубликован на отдельной странице.

Отметим, что на сегодняшний день популярные интернет-площадки хранят большое количество конфиденциальной информации о пользователях. К примеру, многие поисковые сервисы хранят все поисковые запросы, а также предлагают загружать файлы и фотографии, что делает их привлекательной целью для злоумышленников. При этом, поскольку большинство людей пользуется сразу множеством разных сервисов, многие из них ленятся использовать каждый раз сложные пароли и зачастую используют на разных сайтах один и тот же несложный пароль. В качестве решения этой проблемы компании вводят требования по минимальной длине и содержанию символов в пароле, но эти требования, как правило, все равно не обеспечивают использование достаточно защищенных наборов символов.

Список из наиболее часто используемых комбинаций SplashData составляет с 2010 года. Для этого специалисты компании анализируют утекшие в сеть пароли от различных сервисов. В 2019 году рейтинг составили на основе более чем пяти миллионов паролей пользователей.

Список из 25 самых популярных паролей 2019 года выглядит так:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. password
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123
  11. abc123
  12. qwerty123
  13. 1q2w3e4r
  14. admin
  15. qwertyuiop
  16. 654321
  17. 555555
  18. lovely
  19. 7777777
  20. welcome
  21. 888888
  22. princess
  23. dragon
  24. password1
  25. 123qwe

Примечательно, что первый пароль из списка — 123456 — возглавляет его уже седьмой год подряд. Вместе с тем, его конкурент в лице password впервые в истории рейтинга «выпал» из двойки лидеров и сместился с упорно «насиживаемого» с 2013 года второго места на четвертое, уступив свою позицию комбинации 123456789. Кроме того, из списка пропал пароль donald, дебютировавший в прошлом году. При этом его позицию занял другой новичок — dragon.

По оценкам SplashData, около 10% всех пользователей в мире хотя бы раз использовали как минимум один из 25 самых худших паролей этого года, а около 3% людей использовали пароль 123456. Наиболее часто худшими паролями оказываются защищены аккаунты североамериканских и западноевропейских пользователей.

Ежегодно публикуя рейтинг худших паролей, в SplashData надеются побудить пользователей задуматься о своей кибербезопасности и найти в себе силы начать использовать более сложные парольные комбинации.

«И хотя мы можем сказать, что в последние годы люди начали переходить к использованию более сложных паролей, оные в большинстве своем по-прежнему недостаточно замысловаты и состоят из простых буквенно-цифровых шаблонов, в частности, смежных клавиш на клавиатуре», — подчеркнули в компании, приведя в пример впервые попавший в рейтинг пароль 1q2w3e4r, который на первый взгляд кажется более сложным, чем, к примеру, password, однако на деле он так же уязвим для смышленых хакеров, которым прекрасно известно о такого рода символьных паттернах, часто используемых рядовыми пользователями.

Для сохранения своих данных и аккаунтов в безопасности в SplashData посоветовали пользователям выбирать пароли, состоящие из 12 и более символов, причем символы должны отличаться по типу, использовать разные парольные комбинации для доступа к разным учетным записям и использовать менеджер паролей, чтобы создавать безопасные случайные пароли и иметь возможность агрегировать их, а также автоматически входить в свои аккаунты.

Источник: N+1

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