Корректируемые снаряды Excalibur S успешно поразили подсвеченную лазером движущуюся цель





Американская компания Raytheon на полигоне Армии США «Юма» в Аризоне провела новые испытания корректируемого артиллерийского боеприпаса Excalibur S калибра 155 миллиметров. Согласно сообщению предприятия, во время испытаний снаряды данной версии успешно поразили движущуюся цель. Проверки Excalibur S были проведены еще в апреле прошлого года, однако сообщить о них компании разрешили только сейчас.

Отметим, что снаряды Excalibur стоят на вооружении американских вооруженных сил с 2014 года. Военным поставляется версия снаряда Ib, оснащенная системами инерциальной и GPS-навигации. Команды от этих систем передаются системе воздушных рулей, расположенных в хвостовой части снаряда, которые корректируют его полет так, чтобы он попал как можно точнее в цель. Дальность стрельбы такими снарядами составляет около 40 километров, а радиус их кругового вероятного отклонения составляет менее 2 метров.

Разработка снаряда Excalibur S ведется с 2014 года. Он выполнен на базе Excalibur Ib, но в его носовой части установлена система лазерного наведения. Благодаря ей Excalibur S можно использовать для стрельбы по подсвеченным лазером целях в условиях подавления противником сигналов GPS (снаряд использует GPS для фиксации на цели только непосредственно сразу после выстрела, после чего переключается на лазерную систему наведения), а также в случае, если цели движутся.

Первые испытательные стрельбы снарядами Exclaibur S были проведены в 2014-2015 годах. Тогда основными задачами испытаний были проверка надежной работы оптических систем при сильнейших перегрузках, которые испытывает снаряд во время выстрела, а также возможность корректировки боеприпаса с использованием лазерной подсветки неподвижной цели.

Теперь стало известно, что в прошлом году Raytheon осуществила несколько аналогичных испытательных выстрелов Exclaibur S по движущейся цели.

На видео новых испытаний снаряда, опубликованном Raytheon на своем YouTube-канале, видно, что один из двух выпущенных снарядов попал по границе подсвеченной лазером условной цели, в то время как второй пролетел в считанных сантиметрах от нее. Учитывая мощность снарядов Excalibur, это означает поражение цели. Другие подробности об испытаниях не раскрываются.

«Артиллерия обычно используется для поражения стационарных объектов. Excalibur S призван позволить ей поражать в том числе движущиеся цели. Это даст военным на поле боя больше гибкости», — подчеркнул в пресс-релизе Сэм Денеке, вице-президент подразделения Raytheon, ответственного за разработку наземных боевых систем.



Напоследок отметим, что, по утверждению Raytheon, стоимость Excalibur S будет «ненамного выше» стоимости Excalibur Ib, составляющей $70 000 за один снаряд.

Источник: N+1