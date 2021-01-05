Кроме Xiaomi так не может никто. Индийский Mi 10i — брат-близнец европейского Mi 10T Lite 5G и китайского Redmi Note 9 Pro 5G





Xiaomi сегодня расширила прошлогоднюю линейку смартфонов Mi 10 « вниз», анонсировав в Индии модель среднебюджетного сегмента Mi 10i, которая будет производиться на местном заводе (буква «i» в названии смартфона явно указывает именно на это) и является ответом на OnePlus Nord.

Самое забавное то, что Xiaomi Mi 10i — это, по сути, копия Mi 10T Lite 5G для Европы, который также был выпущен в Китае под названием Redmi Note 9 Pro 5G с одним улучшением — 108-Мп камерой вместо 64-Мп. Да, в выпуске переименованных моделей этой компании нет равных.

Xiaomi Mi 10i получил дисплей с кадровой частотой 120 Гц диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, охватом 84% цветового пространства NTSC и яркостью 450 кд/м2. Аппаратный базис — Qualcomm Snapdragon 750G, дополненная 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флэш-памяти. Основная камера состоит из четырех модулей: главному 108-Мп ISOCELL HM2 аккомпанируют модули на 8 (ультраширокоугольный), 2 (макро) и 2 (сенсор глубины) Мп. Аккумулятор емкостью 4820 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Сохранился также стандартный разъем для наушников, боковой сенсор отпечатков пальцев и ИК-излучатель.

В Индии Xiaomi Mi 10i начнет продаваться с 7 января по цене 20 999 рупий (8 183 гривен) за базовую модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Версия с удвоенным объем флэш-памяти стоит 21 999 рупий (8 573 гривен), а вариант 8/128 ГБ оценен в 23 999 рупий (9 352 гривен). В Украине Xiaomi Mi 10i официально продаваться не будет, а вот идентичный ему по характеристикам Redmi Note 9 Pro 5G, скорее всего, к нам доберется (предположительно, в феврале-марте).