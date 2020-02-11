Mitsubishi Electric разработала потолочный светильник, который создает иллюзию голубого неба за окном

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Японская компания Mitsubishi Electric придумала новый тип потолочного светильника, который призван компенсировать постоянно остающимся на сверхурочные часы офисным сотрудникам недостаток близости к природе и понизить уровень испытываемого ими стресса.

Инновационный осветительный прибор, получивший название Misola, представляет собой квадратную панель с рамками, которая напоминает окно. Панель при этом имеет голубоватый «небесный» оттенок, а рамки подсвечиваются таким образом, что всегда горят только три грани, четвертая грань, в свою очередь, создает тень. В итоге складывается впечатление естественного освещения и вида на небо. Более того, регулируя поток света, создаваемый гранями, необычный светильник способен воссоздавать изменение угла падения света, обусловленное движением солнца по небосводу. Также он может менять цвет излучаемого света, имитируя утро, день и ранний вечер.

По словам создателей, искусственные окна призваны уменьшить частоту возникновения депрессивных состояний у работников офисных помещений. Также решение будет полезно в больницах и в домах престарелых.

«Искусственные окна позволят маломобильным людям, редко бывающим на улице, эффективнее справляться с депрессией, обусловленной пребыванием внутри помещений в течение долгого времени», — указывают представители Mitsubishi Electric.

Старт продаж искусственных окон запланирован на осень текущего года. За базовую версию панели с ручной настройкой параметров при помощи пульта дистанционного управления разработчики попросят $6,2 тыс, тогда как модификация, способная менять настройки автоматически в зависимости от времени суток, будет стоить порядка $6,8 тыс.

Источник: Soranews24