Naughty Dog выпустили бесплатное обновление для Last of Us Part II с новыми режимами сложности, графики, звука и интерфейса [трейлер]

Несмотря на то, что игра Last of Us Part II вышла всего три месяца назад, разработчики из Naughty Dog уже подготовили игрокам подарок в виде бесплатного обновления Grounded Update. Обновление добавляет в игру новые возможности, игровые режимы, призы, включая уровень сложности «Реализм» и режим необратимой смерти для самых сильных игроков.

В этом режиме враги более смертоносны, патронов, улучшений и припасов намного меньше, а вдобавок отсутствуют такие важные инструменты выживания, как режим слуха, элементы интерфейса и т.д. После выхода обновления уровень сложности «Реализм» станет одним из базовых уровней сложности кампании, то есть игроку не придется проходить игру на другом уровне сложности, чтобы открыть его.

Также для опытных игроков подготовили режим необратимой смерти, в котором у них не будет второго шанса. Для успешного завершения кампании необходимо пройти всю игру, ни разу не погибнув, иначе придется начинать с самого начала. Если такой вариант окажется слишком сложным, то режим необратимой смерти можно настроить таким образом, чтобы после гибели игрока отправляли не в самое начало игры, а в начало главы или локации. После прохождения игры в двух вышеупомянутых режимах игрок получит новые призы, однако для платинового статуса они не обязательны.

В игру также добавили порядка 30 новых режимов графики, а также несколько новых настроек звука, позволяющих изменить то, как выглядит и звучит игра. В итоге в Last of Us Part II можно будет поиграть с графикой в стиле сэл-шейдинга, черно-белого нуарного триллера, классического фильма в сепии, 8-битной ретро-игры и т.д.

В настройки игрового процесса добавлены следующие опции: Отражение мира, Отражение при гибели, Замедленная съемка, Режим рапида, Бесконечные боеприпасы, Бесконечное изготовление, Неразрушимое холодное орудие, Неограниченная дальность режима слуха, Один выстрел, Касание смерти, 8-битный звук, 4-битный звук, Гелиевый звук, Ксеноновый звук. Найти их можно в разделе «Разное».

Разработчики также реализовали ряд улучшений, о которых просили игроки. В частности, это возможность отключения режима слуха, настройки уровней зернистости пленки, дополнительные параметры экрана, улучшенные специальные возможности и т.д. К примеру, в меню сохранений теперь с точностью до секунды отображается время прохождения, появилась возможность отключить режим слуха, включить прицеливание датчиком перемещения, показ траекторий бросков, изменение масштаба ускорения и чувствительности при прицеливании, а также возможность задействовать специальные возможности для боя «Эпицентр», поиска коллекционных предметов, режима слуха и управления веревкой.

Источник: Polygon, Naughty Dog