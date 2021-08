«Не опять, а снова»: Sony перенесла премьеру «Венома 2» с 24 сентября на 15 октября 2021 года

Сиквел фантастического супергеройского боевика «Venom: Let There Be Carnage» снова сдвинули в календаре премьер, причем в этот раз всего на три недели. Причина переноса заключается в постоянном росте заболевших коронавирусом штамма Дельта, который отличается повышенной заразностью и более тяжелым течением болезни.

В итоге изначально запланированный на 2 октября 2020 года фильм перенесли на 25 июня 2021 года, затем на 17/24 сентября 2021 года и, наконец, на 15 октября 2021 года. Таким образом Веном уже больше года ждет возможности сразиться с Карнажем на больших экранах.

Напомним, что в сиквеле Веном и его носитель Эдди Брок (Том Харди) наконец найдет себе достойного соперника в лице другого инопланетного симбиота по имени Карнаж, который вселяется в тело полубезумного злодея Клетуса Кэсседи (Вуди Харрельсон). Помимо пары главных героев в фильме снялись Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рид Скотт, Стивен Грэм и другие.

Режиссер первой части Рубен Флейшер не смог возглавить проект из-за занятости на съемках еще одного сиквела под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (2019). В конечном итоге киностудия Sony позвала на эту роль Энди Серкису, известному широкой публике в первую очередь как актер захвата движения в фильмах серий «Властелин колец» (Голлум), «Планета обезьян» (Цезарь) и «Звездные Войны» (Сноук).

Источник: Variety