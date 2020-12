Netflix опубликовал полноценный трейлер супергеройской фантастики We Can Be Heroes / «Мы можем быть героями» (премьера 1 января 2021 года)

После короткого тизера стриминговый сервис Netflix выложил полноценный трейлер своего нового фильма We Can Be Heroes / «Мы можем быть героями», который с большей степенью точности позволяет оценить продукт Роберта Родригеса.

Если при взгляде на видео первым делом на ум вам приходят «Дети шпионов», то вы не ошиблись — это дейтствительно картина в первую очередь для подростков, которые смогут сопереживать не только взрослым героям, но и героям своего возраста. По сюжету, дети супергероев решают объединить свои силы (и суперспособности), чтобы спасти своих родителей и защитить родную планету от нападения очередных злодеев. Таким нехитрым образом создатели картины рассчитывают донести до подрастающего поколения идею, что все находится в их руках.

Помимо актеров-детей в фильме снялись Педро Паскаль («Мандалорец»), Приянка Чопра («Куантико»), Кристиан Слейтер («Настоящая любовь»), Бойд Холбрук («Нарко») и другие достаточно известные актеры, так что We Can Be Heroes / «Мы можем быть героями» вполне будет интересна не только детям, но и их родителям. Премьера картины состоится на платформе Netflix 1 января 2021 года.

Источник: Netflix