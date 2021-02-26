Netflix снял фантастический сериал «The One. Единственный» про будущее, где стартап подбирает идеальных партнеров по ДНК [трейлер]

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Стриминговый сервис Netflix продолжает исследование мира ближайшего будущего, предложив зрителям сериала «The One. Единственный» представить продвинутый стартап, который может подобрать любому человеку идеального партнера. Все что нужно для того, чтобы найти идеал и не тратить время на «неправильную» пару — ДНК и алгоритмы.

Впрочем, как хорошо известно всем фанатам сериала «Черное Зеркало», технологии сами по себе не способны решить проблемы человечества, так как самое благое начинание и идеальную на бумаге технологию может испортить единственный поступок реального человека.

Шоураннером сериала «The One. Единственный» выступил Ховард Оверман, работавший над сериалами Misfits, Dirk Gently и Future Man. В главных ролях снялись Ханна Уэр, Зои Таппер и Димитри Леонидас. Премьера первого сезона сериала состоится на платформе Netflix уже 12 марта 2021 года.

Источник: Netflix