Netflix заказал у DreamWorks анимационный сериал «Jurassic World: Camp Cretaceous», премьера состоится в 2020 году [трейлер]

Стриминговый сервис Netflix заказал студии DreamWorks Animation производство анимационного сериала «Jurassic World: Camp Cretaceous» по вселенной «Парк Юрского периода». Премьера ожидается только в 2020 году, при этом создатели уже опубликовали первый тизер, позволяющий оценить визуальную составляющую проекта.

По сюжету сериала группа из шести тинейджеров попадает в новый лагерь на остров Исла Нублар, где ожидают получить массу впечатлений от встречи с динозаврами. Однако, как обычно, что-то идет не по плану и дети остаются один на один с ужасными ящерами. Собственно, о попытках тинейджеров выжить на острове и расскажет новый сериал.

Шоураннерами «Jurassic World: Camp Cretaceous» назначены Скотт Кример («Пингвины из Мадагаскара», «Кунг-фу панда: Удивительные легенды») и Лэйн Луэрас («Фанбой и Чам Чам»). Роль исполнительных продюсеров выполнят Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу, который отвечает за кинотрилогию «Мир юрского периода», включая первую (2015), вторую (2018) и грядущую третью (2021) части.

Отметим, что первые две части «Мира юрского периода» от Universal Pictures и Amblin Entertainment собрали в прокате более $3 млрд, поэтому неудивительно, что создатели решили привлечь к франшизе и более юное поколение. В свою очередь новые фильмы основаны на более старых картинах «Парк юрского периода» (1993), «Парк юрского периода: Затерянный мир» (1997) и «Парк юрского периода III» (2001).

Напомним, что DreamWorks Animation и Netflix подписали соглашение о совместном производстве нескольких анимационных проектов, включая «She-Ra and the Princesses of Power», «Tales of Arcadia», «The Boss Baby: Back in Business», а также анимационном сериале «Fast & Furious».

Источник: Variety