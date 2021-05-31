Новый фантастический боевик Антуана Фукуа Infinite / «Бесконечность» с Марком Уолбергом выйдет в сервисе Paramount+ 10 июня 2021 года [трейлер]





Антуан Фукуа наконец довел до релиза свой фантастический проект Infinite / «Бесконечность», переживший смену ключевого актера (главного героя должен был сыграть Крис Эванс, а не Марк Уолберг) и неоднократные переносы съемок из-за коронавируса. К сожалению, боевик решили отправить сразу в стриминговый сервис Paramount+, минуя большой экран, но на некоторых территориях фильм все же выйдет и в кинотеатрах.

По настрою фильм напоминает нечто среднее между «Тенет» Нолана и «Бессмертной гвардией» Netflix. Главный герой Эван Макколи (Марк Уолберг) считает себя шизофреником из-за болезненных воспоминаний о местах, где он никогда не был. Но буквально за шаг до нервного срыва его посещает представитель секты Infinite, раскрывающий фантастическую правду о том, что Эван — «бесконечный», то есть человек, проживший тысячи жизней. Таких людей довольно мало, при этом один из них по имени Батерст (Чиветел Эджиофор) хочет уничтожить человечество…

Кроме Марка Уолберга («Трансформеры») и Чиветела Эджиофора («12 лет рабства») в фильме снялись Софи Куксон (Kingsman), Дилан О’Брайен («Бегущий в лабиринте»), Руперт Френд («Родина») и другие. Фильм снят на основе адаптированной версии фантастического романа Д. Эрика Майкранца «Записки реинкарнациониста», при этом режиссер постарался снять не просто психологическую притчу, а яркий боевик, что немудрено с его послужным списком: «Тренировочный день», «Стрелок», «Падение Олимпа», «Великий уравнитель» и др.

Премьера боевика Infinite / «Бесконечность» состоится 10 июня 2021 года.

Источник: IGN