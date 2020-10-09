Новый мультфильм «Душа» / Soul от Pixar выйдет 25 декабря на платформе Disney+, минуя кинотеатры





Компания Walt Disney Studios официально объявила, что новая анимационная лента «Душа» / Soul от студии Pixar не попадет в кинотеатры, а отправится прямиком в фирменный стриминговый сервис Disney+. Премьера назначена на 25 декабря 2020 года, при этом подписчикам платформы не придется платить дополнительные средства за просмотр, как это было в случае с «Мулан».

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020

По всей видимости Disney рассчитывает на то, что философский мультфильм «Душа» / Soul от Пита Доктера (Inside Out / «Головоломка») будут активно смотреть в тесном семейном кругу на рождественских и новогодних каникулах.

В любом случае привлечь такую аудиторию в кинотеатры в условиях пандемии коронавируса было бы весьма проблематично, так что теоретически решение выглядит правильным. Впрочем, верность принятого решения смогут подтвердить только результаты просмотров, а они могут быть довольно впечатляющими с учетом аудитории Disney+ более 60 млн человек.

Отметим, что это не первый крупный релиз Disney, премьеру которого перенесли в фирменный стриминговый сервис — в июне таким образом показали детскую фантастику Artemis Fowl / «Артемис Фаул», а в сентябре — историческую драму Mulan / «Мулан». При этом в первом случае фильм достался подписчикам Disney+ бесплатно, а во втором за просмотр просили $30.

Источник: Engadget