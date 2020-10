Новый мультфильм «Душа» / Soul от Pixar выйдет 25 декабря на платформе Disney+, минуя кинотеатры

Компания Walt Disney Studios официально объявила, что новая анимационная лента «Душа» / Soul от студии Pixar не попадет в кинотеатры, а отправится прямиком в фирменный стриминговый сервис Disney+. Премьера назначена на 25 декабря 2020 года, при этом подписчикам платформы не придется платить дополнительные средства за просмотр, как это было в случае с «Мулан».

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020