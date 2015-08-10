Обновление Windows 10 приводит к цикличной перезагрузке ПК, как это исправить

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На прошлой неделе для Windows 10 вышел кумулятивный апдейт KB3081424, в котором содержатся все предыдущие обновления для Windows 10.

На некоторых компьютерах установка этого апдейта происходит с ошибками. И если по какой-то причине обновление не будет завершено, то Windows 10 попробуем откатить изменения. Однако с учетом того, что в W10 апдейты стали обязательными, после перезагрузки система опять попробует совершить обновление, но вновь столкнется с невозможностью завершить этот процесс и замкнет цикл.

Как выяснилось, проблемным является один из ключей реестра. Если его удалить, то проблема исчезает. По какой-то причине Windows 10 проверяет список пользователей в реестре, и если находит там несуществующий аккаунт, то возникает вышеописанная ошибка.

Не существующий аккаунт может оказаться в системе после обновления с Windows 7/8 до Windows 10. Чтобы удалить его из реестра, необходимо запустить regedit.exe и найти ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.

Перед редактированием ключ желательно сохранить (экспортировать), после чего проверить в нем список пользователей, и при наличии несуществующих уже учетных записей удалить их.