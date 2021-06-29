Официально: Премьера нового сезона сериала Dexter / «Декстер» состоится 7 ноября 2021 года на канале Showtime





Майкл Си Холл, исполнитель роли «справедливого маньяка» Декстера Моргана в одноименном сериале Dexter / «Декстер», объявил дату премьеры нового сезона — 7 ноября 2021 года. Неоднозначный персонаж вернется на канал Showtime спустя восемь лет после выхода финального (на тот момент) сезона.

События в свежем сезоне будут развиваться спустя 10 лет после завершения оригинального шоу. Впрочем, судя по нескольким тизерам, за это время Декстер так и не перестал карать виновных, реализую маниакальную тягу к убийствам на пользу общества.

Wanna know a secret? Daddy kills people. #Dexter pic.twitter.com/zdT5aqvmNI — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) June 20, 2021

Напомним, что в трехлетнем возрасте на глазах Декстера убивают его мать, после чего социопатические наклонности героя только усиливаются. К счастью, его усыновляет и воспитывает полицейский, сумевший направить тягу к убийствам в компромиссное русло. В итоге выросший герой устраивается работать в полицейский участок экспертом, где получает доступ ко всем подробностям кровавых убийств. Он не способен справиться со своей натурой маньяка, но убивает только тех, кто этого заслуживает — как правило преступников, избежавших наказания.

Новый сезон сериала Dexter / «Декстер» будет состоять из 10 часовых серий, что типично для данного проекта (в период с 2006 по 2013 год вышло 8 сезонов по 12 серий в каждом). В США сериал выйдет на канале Showtime и стриминговом сервисе HBO Max, по поводу официальной премьеры в Украине данных пока нет, но скорее всего его покажет один из работающих в нашей стране стриминговых сервисов.

Источник: Digital Spy