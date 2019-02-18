Paramount Pictures настолько довольна фильмом Bumblebee / «Бамблби», что теперь считает его началом новой перезапущенной серии, а не спин-оффом вселенной Майкла Бея

Теплый прием публики и, соответственно, кассовый успех фильма Bumblebee / «Бамблби» привел к тому, что Paramount Pictures официально назвала картину первой частью полной перезагрузки франшизы, а не приквелом или спин-оффом вселенной Майкла Бея.

Напомним, что после того, как фильм Майкла Бея Transformers: The Last Knight / «Трансформеры: Последний рыцарь» показал худший результат сборов среди всех пяти фильмов франшизы (он собрал всего $130 млн в США и $600 млн в мире при бюджете порядка $220 млн), партнеры по киновселенной Трансформеров Hasbro и Paramount Pictures решили поручить следующий фильм другому режиссеру и взять передышку минимум до 2021 года для работы над полной перезагрузкой франшизы о Трансформерах.

В итоге режиссер-новичок Трэвис Найт, который до этого лишь раз занимал режиссерское кресло в мультфильме «Кубо. Легенда о самурае» и отвечавший за мультипликацию в проектах «Коралина в Стране Кошмаров», «ПараНорман», «Семейка монстров», совершил невозможнле. Ему удалось не только удержать фанатов франшизы, но и привлечь к истории о гигантских роботах новую аудиторию.

Оценив старания автора, студия уже утвердила продолжение Bumblebee / «Бамблби» и в общении с профильной прессой начала называть этот фильм первой частью перезапущенной вселенной. Пока не совсем ясно, как именно будет развиваться данная франшиза дальше, однако практически наверняка она сохранит стиль, заданный Трэвисом Найтом.

Напомним, что в фильме Bumblebee / «Бамблби» снялись Хейли Стейнфилд («Игра Эндера», «Идеальный голос 2-3»), Хорхе Лендеборг мл. («Алита: Боевой ангел»), Джон Сина и т.д. Картина вышла в прокат 13 декабря 2018 года и по состоянию на сегодняшний день собрала $126 млн в Северной Америке и $332 млн в других странах (суммарно — $458 млн), что весьма неплохо с учетом бюджета в $135 млн.

Источник: CBR, Deadline