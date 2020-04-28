Пентагон рассекретил кадры с «необъяснимыми летающими объектами»





Помните, в конце 2017 года мы узнали о недавней масштабной программе Пентагона по исследованию НЛО, которая проводилась с 2007-го по 2012 годы. Затем в мае 2019 года The New York Times опубликовало еще один материал из этой же серии, основанный на рассказах пяти пилотов американских ВМС, которые около года (с лета 2014-го по март 2015 года) якобы видели НЛО у восточного побережья США. Сейчас же Пентагон рассекретил очередную порцию архива документов об НЛО, выложив в отрытый доступ три коротких видео с «необъяснимыми летающими объектами».

Видеозапись доступна на сайте Министерства обороны США. Это те самые ролики, снятые пилотами американских ВМС, которые изначально попали в сеть в 2007 и 2017 годах вследствие утечек. Никаких новых кадров с НЛО видео не содержит. В данном случае важен сам факт публикации на сайте Пентагона. Сомнений в том, что эти видео являются подлинными и так особо не было, а теперь их не стало окончательно (конспирологи не в счет).

Военное ведомство США решило рассекретить эти ранее публиковавшиеся видеоролики, поскольку они «не демонстрируют никаких важных систем и не мешают дальнейшим исследованиям несанкционированного вторжения неустановленными воздушными объектами в военное воздушное пространство».

На всяких случай приведем еще раз ссылки на наши предыдущие материалы на эту тему, в которых, собственно, мы публиковали эти видео (1 и 2). Отметим лишь, что с того момента ничего не поменялось — установить природу и сущность этих явлений/объектов, которые преследователи пилоты американских истребителей, так и не удалось. По сей день неясно, что конкретно видели пилоты.

Остается добавить, что это уже далеко не первый случай, когда Минобороны США раскрывает данные о поиске НЛО. В 2016 году ЦРУ рассекретило сотни документов, посвященных наблюдения за предполагаемыми НЛО по всему миру. Они показали, что США десятилетиями изучало НЛО. Еще в 1947 году ВВС США провели серию расследований, в ходе которых было изучено более 12 000 сообщений об НЛО. Программа, которая, в числе прочего, включала исследование под кодовым названием Project Blue Book, стартовала в 1952 году, так и не привела к получению неопровержимых доказательств существования НЛО. Большинство «увиденных» очевидцами НЛО оказались звездами, облаками, обычными и шпионскими самолетами. Впрочем, 701 случай остался неразгаданным.

P.S. США выложило видео как нельзя кстати — в этом году нам только НЛО еще не хватало.

Источник: Министерство обороны США и Abc News