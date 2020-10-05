Вышел первый тизер-трейлер фантастического боевика Monster Hunter / «Охотник на монстров», премьеру перенесли на декабрь 2020 года
Создатели фантастического боевика Monster Hunter / «Охотник на монстров» с Миллой Йовович в главной роли наконец опубликовали первый тизер-трейлер своего творения. Несмотря на минимальную продолжительность ролика (полноценный трейлер ожидаем в ближайшее время) он позволяет оценить масштаб и качество исполнения монстров в целом и Black Diablos в частности. Также весьма интересен «обратный» перенос даты премьеры.
Судя по реакции лейтенанта Артемиды (Милла Йовович) и ее солдат, встреча с Black Diablos оказалось одной из первых на планете, населенной огромными монстрами, куда они попадают по сюжету фильма.
Кстати, вот так выглядит Black Diablos в игре Monster Hunter: World:
Напомним, что кроме Миллы Йовович в фильме появятся Тони Джаа (Охотник), Рон Перлман (Адмирал), T.I. (Линк) и другие. Режиссером картины выступил Пол Андерсон, который уже занимался экранизациями игровых франшиз Resident Evil, Mortal Kombat, DOA: Dead or Alive.
Летом премьеру фильма Monster Hunter / «Охотник на монстров» перенесли с 4 сентября 2020 года на 23 апреля 2021 года, однако в концовке тизера указана новая дата — декабрь 2020 года.
Источник: Polygon