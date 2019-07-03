Первый трейлер детективного фильма Knives Out / «Ножи наголо» от Райана Джонсона с Дэниелом Крэйгом, Крисом Эвансом и другими звездами

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Режиссер и сценарист фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон представил первый трейлер своей новой работы под названием Knives Out / «Ножи наголо». Это детективная история в духе Агаты Кристи с максимально звездным актерским составом.

По сюжету детектив Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) расследует убийство богатого писателя Харлана Тромби (Кристофер Пламмер), при этом в списке подозреваемых все многочисленное и разношерстное семейство, которое собралось на празднование 85-летнего юбилея своего главы.

В актерском составе просто нет проходных актеров, кроме Дэниела Крэйга («Джеймс Бонд») и Кристофера Пламмера («Все деньги мира») там снялись Крис Эванс («Мстители»), Ана Де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Джейми Ли Кертис («Хэллоуин»), Тони Коллетт («Шестое чувство»), Дон Джонсон («Полиция Майами: Отдел нравов»), Майкл Шеннон («Форма воды»), Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему») и т.д.

Премьера фильма Knives Out / «Ножи наголо» состоится 27 ноября 2019 года.

Источник: EW