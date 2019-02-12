Подкаст The Big Beard Theory 203: Научность в фантастике

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Какие функции выполняют научно-фантастические произведения для авторов и читателей, как они формируют и доносят идеи, насколько глубоко должен погружаться автор в научную составляющую, чтобы писать крепкий SciFi.

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