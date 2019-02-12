Подкаст The Big Beard Theory 203: Научность в фантастике
Какие функции выполняют научно-фантастические произведения для авторов и читателей, как они формируют и доносят идеи, насколько глубоко должен погружаться автор в научную составляющую, чтобы писать крепкий SciFi.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [spp-timestamp time=»00:01:25″] ⋅⋅⋅ В гостях Жанна Пояркова, автор подкаста Heresy Hub
- [00:04:09] ⋅⋅⋅ Фантастика как «капсула времени», несущая некую идею
- [00:08:02] ⋅⋅⋅ Фантастика как проект будущего: мысленный эксперимент для обкатки интересных идей на модели мира
- [00:15:44] ⋅⋅⋅ Насколько важна целостность фантастического мира и проработанность законов, по которым этот мир живет
- [00:22:41] ⋅⋅⋅ Фантастика как элменет рефлексии и попытка предупредить о грядущих опасностях и подготовить к ним
- [00:35:27] ⋅⋅⋅ Научно-фантастические произведения как плацдарм для политических и остро-социальных высказываний
- [00:41:20] ⋅⋅⋅ Насколько важна научная составляющая в SciFi произведениях и должен ли автор быть ученым, чтобы писать крутую научную фантастику
- [00:46:16] ⋅⋅⋅ Прощание