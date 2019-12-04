Полный каталог мультфильмов японской Studio Ghibli впервые появится на цифровых платформах Apple, Google, Amazon и т.д.





После приобретения сервисом HBO Max прав на стриминг культовых мультфильмов японской Studio Ghibli их появление на других цифровых платформах оставалось вопросом времени. В итоге представители аниме-студии объявили, что практически весь каталог произведений будет доступен для покупки в цифровом виде начиная с 17 декабря 2019 года.

На старте мультфильмы Studio Ghibli станут доступны пользователям в США и Канаде на всех основных платформах с цифровым контентом, включая Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, Sony, Microsoft, Vudu, Fandango и т.д. Аниме с японской и английской звуковой дорожкой можно будет взять напрокат или приобрести по цене $19,99 за фильм в HD-качестве или $99,99 за бандл из шести мультфильмов.

Полный список картин включает 21 анимационный фильм от Хаяо Миядзаки и других авторов, включая такие известные, как «Мой сосед Тоторо» (1988), «Принцесса Мононокэ» (1997), «Унесенные призраками» (2001), «Ходячий замок Хаула» (2004) и другие. Также в перечень вошли последние творения студии «Сказание о принцессе Кагуя» (2013) и «Воспоминания Марни» (2014), однако «Ветер крепчает» (2014) станет доступен для покупки только в третьем квартале 2020 года.









Интересно, что ранее японский аниматор и сооснователь студии Ghibli Хаяо Миядзаки отказывался распространять свои творения в цифровых форматах, настаивая на использовании классических кинотеатров и DVD/Blu-ray дисков.

Источник: EW