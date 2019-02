Посадочный модуль InSight накрыл сейсмограф SEIS специальным защитным колпаком

Посадочная платформа миссии InSight при помощи роботизированной руки успешно установила над сейсмографом SEIS, работающим на поверхности Красной планеты, защитный колпак, тем самым подготовив его к началу научной программы (до этого он вел пробные наблюдения).

Как сообщается, купол призван защищать устройство от перепадов температур, песка и марсианского ветра. Так, его аэродинамическая форма не даст инструменту перевернуться при порывах ветра, а теплоизоляция снизит уровень помех, вызываемых расширением и сжатием металлических деталей из-за перепада температуры, который в месте высадки станции достигает 94 градусов по Цельсию в течение сола (марсианские сутки).

I’ve done it — carefully placed this protective cover over my seismometer. Shielding it from wind and temperature changes will help it get its best measurements of any #marsquakes. Stay cozy in there, little guy! pic.twitter.com/6ZcqJPBqKj

— NASA InSight (@NASAInSight) 3 февраля 2019 г.