Посадочный модуль InSight накрыл сейсмограф SEIS специальным защитным колпаком

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Посадочная платформа миссии InSight при помощи роботизированной руки успешно установила над сейсмографом SEIS, работающим на поверхности Красной планеты, защитный колпак, тем самым подготовив его к началу научной программы (до этого он вел пробные наблюдения).

Как сообщается, купол призван защищать устройство от перепадов температур, песка и марсианского ветра. Так, его аэродинамическая форма не даст инструменту перевернуться при порывах ветра, а теплоизоляция снизит уровень помех, вызываемых расширением и сжатием металлических деталей из-за перепада температуры, который в месте высадки станции достигает 94 градусов по Цельсию в течение сола (марсианские сутки).

I’ve done it — carefully placed this protective cover over my seismometer. Shielding it from wind and temperature changes will help it get its best measurements of any #marsquakes. Stay cozy in there, little guy! pic.twitter.com/6ZcqJPBqKj — NASA InSight (@NASAInSight) 3 февраля 2019 г.

Интересно, что защитный колпак будет служить лишь первой линией защиты SEIS от помех, вызванных влиянием внешней среды. Второй линией защиты является шестиугольный контейнер, стенки которого сделаны из пористого материала, препятствующего движению воздуха, что в сочетании с углекислым газом (основной компонент марсианской атмосферы и плохой теплопроводник) обеспечивает дополнительную теплоизоляцию, а третьей — титановая сфера, внутри которой в вакууме располагаются элементы сейсмографа.

Источник: N+1