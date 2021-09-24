



Комедией Coming 2 America / «Поездка в Америку 2» с Эдди Мерфи в главной роли изначально занималась студия Paramount Pictures, однако из-за связанных с пандемией коронавируса проблем она решила избавиться от этого фильма, продав права на прокат стриминговому сервису Amazon Prime Video. Обычно такое начало не предвещает ничего хорошего для финансовой стороны проекта, однако сиквел неождианно «выстрелил», став самым просмартиваемым в стриминге фильмом в первую неделю премьеры.

В итоге подразделение Amazon Studios весьма положительно оценила перспективы дальнейшего сотрудничества с комедийным актером Эдди Мерфи и подписала с ним эксклюзивное соглашение, которое предусматривает съемку актера сразу в трех фильмах для Amazon. Также была достигнута так называемая first-look договоренность в рамках которой Amazon получит первоочередное право на покупку новых проектов Эдди Мерфи. Таким образом, актер не только будет сниматься в фильмах для Amazon, но и выступит в качестве продюсера для сериалов и фильмов для данной стриминговой платформы.

Отметим, что в последнее время карьера Эдди Мерфи явно идет по восходящей — после долгой череды неудач он снялся в отличной биографической драме «Меня зовут Долемайт» (2019), спустя 33 года после премьеры первой части перезапустил серию «Поездка в Америку», а также работает над перезапуском еще одной легендарной серии «Полицейский из Беверли-Хиллз» для сервиса Netflix. Также в работе у актера совместная комедия с Джоной Хиллом, причем тоже для сервиса Netflix. Как видим, недостатка в предложениях у актера нет, так что нам остается только пожелать ему удачи.

Источник: Variety