Разработанная американскими учеными система CARA на базе очков Microsoft HoloLens поможет слепым людям ориентироваться в пространстве

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Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали на базе очков Microsoft HoloLens систему CARA для слепых и слабовидящих людей, которая поможет им ориентироваться в пространстве.

Как сообщается, устройство распознает объекты вокруг пользователя, например, товары на полках или препятствия, и сообщает ему об этом. При этом каждый объект получает свой «голос» и «имя». Кроме того, система учитывает положение предмета: по мере приближения к нему его «голос» становится громче, а если предмет находится, например, слева, то и его «голос» будет звучать с левой стороны.

Дабы «избежать звуковой какофонии», разработчики наделили CARA тремя режимами работы. В первом гарнитура объясняет точное местонахождение вещей, расположенных непосредственно перед человеком. Во втором режиме устройство просканирует пространство слева направо и расскажет о положении предметов вокруг пользователя. В третьем режиме система сконцентрируется на одном объекте.

Для проверки эффективности CARA исследователи создали тестовый маршрут для слепых добровольцев. Сначала по нему прошли ученые с гарнитурами, что позволило системе запомнить окружение. После этого по маршруту прошли добровольцы, которые с первой попытки сумели дойти до конечной точки, ориентируясь исключительно на голосовые указания.

Пока что CARA находится на ранней стадии тестирования, однако ученые надеются представить в будущем и коммерческую версию системы. Исследователи прогнозируют, что такого рода гарнитуры будут полезны в банках, гостиницах и торговых центрах.

Источник: tproger