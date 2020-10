Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2020 года возглавили София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот

Еще летом мы рассказывали вам о рейтинге самых высокооплачиваемых голливудских актеров по версии журнала Forbes и вот теперь пришло время восстановить гендерную справедливость и рассказать о самых трудолюбивых актрисах. Соответствующий перечень также был опубликован в вышеупомянутом журнале, так что сравнительной оценке обеих рейтингов вполне можно доверять.

Первое место с результатом $43 млн заняла София Вергара, более известная по сериалам вроде Modern Family от ABC и участию в жюри конкурса America’s Got Talent, чем по ролям в кино. На втором месте с результатом $35,5 млн Анджелина Джоли, которая напротив, большую часть заработка получила в качестве гонораров за полнометражные фильмы (самый большой чек был выписан за супергероику The Eternals от Marvel с общим бюджетом более $200 млн). Тройку лидеров замыкает Галь Гадот, получившая в сумме $31,5 млн за фильмы вроде Wonder Woman 1984 (DC) и Red Notice (Netflix).

Полный Топ-10 самых высокооплачиваемых актрис 2020 года выглядит следующим образом:

София Вергара — $43 млн Анджелина Джоли — $35,5 млн Галь Гадот — $31,5 млн Мелисса Маккарти — $25 млн Мерил Стрип — $24 млн Эмили Блант — $22,5 млн Николь Кидман — $22 млн Элен Помпео — $19 млн Элизабет Мосс — $16 млн Виола Девис — $15,5 млн

Интересно, что в сумме десятка лучших актрисс заработала 245 млн (на 20% меньше, чем в прошлом году), тогда как десять лучших актеров получили вдвое больше — $545 млн.

Также показательно, что практически все участницы рейтинга (кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант) получили большую часть доходов от телевидения и стриминга, а не от старого доброго кино. В последующие годы сразу по нескольким причинам (коронавирус, бурное развитие онлайн-сервисов) эта тенденция будет только усугубляться.

Источник: Forbes