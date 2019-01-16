Швейцарский железнодорожный оператор намерен заручиться поддержкой летающих такси

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Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) ведут переговоры с немецким разработчиком аэротакси Lilium. Заменять поезда «летающими автомобилями» государственная компания пока не планирует. По задумке, воздушные суда малой вместимости будут перевозить сошедших с поезда пассажиров до пункта назначения в черте города.

Первоочередная задача — маршруты от вокзалов до аэропортов и крупных деловых центров. Пока неизвестно, будет ли мюнхенский стартап разрабатывать новый проект для SBB или создаст аппарат на основе уже созданного прототипа Lilium Jet. Напомним, миниатюрный пятиместный самолет на электротяге развивает скорость до 300 км/ч и на одном заряде может пересечь до 300 км. При этом вертикальные взлет и посадка позволяют использовать обычную вертолетную площадку.

В октябре прошлого года представители Lilium анонсировали проект по использованию мини-самолетов для коротких рейсов из центра Нью-Йорка в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. По их расчетам, полет в обход пробок займет всего пять минут и обойдется в $36. Для сравнения — за поездку на такси сейчас нужно заплатить $56-73, причем с учетом загруженности дорог она занимает 55 минут.

«Мы не стремимся перевозить людей на большие дистанции, а наша бизнес-схема предполагает, что аэротакси не превратятся в VIP-сервис, доступный лишь избранным», — утверждает Фрэнк Стивенсон, дизайнер Lilium.

Как сообщает Bloomberg, соглашение о намерениях между Lilium и SBB уже подписано. Прогнозируется, что аэротакси значительно повысят привлекательность железнодорожных перевозок. Вместе с тем, в Швейцарии инициативу пока встретили неодобрительно. Проект назвали странным и утопическим, а SBB обвинили в неверной расстановке приоритетов.

По мнению местных политиков, государственная железнодорожная компания должна решать реальные проблемы и заниматься наземным транспортом, а не строить фантастические планы облета пробок.

Источник: hightech.plus, Bloomberg