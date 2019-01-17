Система Voyage XR позволит людям находиться в машине виртуально

Французская компания Valeo представила систему Voyage XR, при помощи которой человек может виртуально присутствовать в машине.

Как сообщается, решение включает в себя набор датчиков, сенсоров и камер, которые устанавливаются внутри автомобиля, а также интегрированную с ними гарнитуру виртуальной реальности.

Надев VR-шлем, пассажир получает возможность наблюдать происходящее из салона автомобиля, общаться с водителем, менять точку обзора внутри машины, а также проецировать на переднюю панель авто фотографии или другой контент, используя для навигации джойстики.

При этом водитель, в свою очередь, может не только общаться с виртуальным спутником, но и видеть его «аватар» — он отображается в зеркале заднего вида.

По задумке, Voyage XR можно использовать с самыми разными целями. Например, с помощью системы можно удаленно обучать водителей, или же использовать ее для присмотра за подростками, которым разрешили покататься на родительской машине.

Также Voyage XR позволит пожилым людям, которые не могут отправиться в дальнее путешествие вместе с семьей, побыть с близкими — и не просто созвонившись по телефону, а с эффектом «полного погружения».

Напоследок отметим, что технологию Voyage XR планируют внедрять только в те автомобили, которые поддерживают функцию автономного вождения, причем воспользоваться системой можно будет только тогда, когда включен беспилотный режим.