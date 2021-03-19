Sony снова перенесла премьеру «Венома 2» / «Venom: Let There Be Carnage», теперь с 25 июня на 17 сентября 2021 года





Компания Sony Pictures решила не рисковать и в очередной раз перенесла премьеру супергеройского боевика «Веном 2» / «Venom: Let There Be Carnage». Изначально сиквел должен был выйти в кинотеатрах 2 октября 2020 года, затем его перенесли на 25 июня 2021 года, а новой датой определили 17 сентября 2021 года.

Отметим, что в данный момент в Северной Америке активно идет вакцинация от коронавируса, что должно привести к постепенной отмене ограничений на посещение массовых мероприятий. Очевидно, боссы киностудии решили, что к началу лета ситуация кардинально не поменяется, а вот к началу осени все должно прийти в норму. Судя по данным инсайдеров, фильм уже полностью готов к релизу, то есть задержка связана исключительно с ситуацией в кинотеатрах, а не с необходимостью доделать проект.

Напомним, что режиссером «Венома 2» назначили Энди Серкиса, известного по «ролям» Голлума, Цезаря и Сноука. Главную роль в картине исполнит Том Харди, также в фильме появятся Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс, Рейд Скотт, Наоми Харрис и другие.

Также не исключено, что в картине может появиться Человек-Паук в исполнении Тома Холланда, так как оба героя тесно связаны в комиксах. Первая часть от Рубена Флейшера собрала в прокате $855 млн при достаточно скромном бюджете в $100 млн, так что студия ожидает достаточно хороших кассовых показателей и от сиквела.

Источник: Variety