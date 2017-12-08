Соучредитель исследовательского фонда SENS: первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился
Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, поставил своей целью поиск средства, которое избавило бы человечество от биологического старения. Он искренне верит, что существование мира, в котором возрастные заболевания попросту не существуют — это реальность, которая ждет нас в будущем.
На прошедшей конференции Virtual Futures в Лондоне Грей заявил, что первый человек, который доживет до 1000 лет, не просто родится в каком-то гипотетическом будущем, но уже появился на свет. Исследователь также считает, что наука найдет способ качественно усовершенствовать терапию, направленную на устранение возрастных изменений организма, в течение ближайших 20 лет.
На первый взгляд подобные заявления звучат как научная фантастика, однако в этом году ученые совершили значительный прорыв в области исследований методов борьбы со старением. В августе они обнаружили особое молекулярное соединение, которое помогает организму бороться со старением. А в октябре новая терапия с использованием стволовых клеток позволила существенно омолодить организм пациентов.
«Старение — это бич, который ежедневно убивает 110 000 человек во всем мире. Оно причиняет нам неисчислимые страдания, и, вопреки расхожему мнению, мы можем с ним бороться, поскольку данная проблема поддается научному и технологическому вмешательству», – поясняет Грей.
По данным ООН, к 2050 году численность людей, возраст которых превысит 60 лет, удвоится и будет составлять порядка 2,1 млрд человек. Грей предлагает создать сеть международных клиник, которые будут бороться со старением путем изучения семи «главных проблем»:
- атрофия тканей;
- раковые клетки;
- митохондриальные мутации;
- усиление внеклеточного матрикса;
- внеклеточные скопления;
- внутриклеточные скопления;
- механизмы клеточной смерти.
Разумеется, что эта амбиционная стратегия требует огромного количества средств. Грей считает, что для победы над старостью лидеры всех стран мира должны единогласно поддержать предложенную им инициативу и бороться с биологическим старением сообща — лишь тогда у нас и в самом деле появится шанс если не на бессмертие, то хотя бы на старость, лишенную болезней и хлопот.
Кроме этого, ученый полагает, что на начальном этапе медицинские достижения в сфере борьбы со старением будут по карману лишь богатым, однако уже в скором времени общественность сделает эти методики общедоступными.
Что касается возможного перенаселения планеты, то Грей убежден, что в действительности проблема кроется лишь в том, что существующие технологии и модели потребления разрушительно влияют на природу.
«В абсолютном смысле проблемы перенаселения не существует», – утверждает исследователь.