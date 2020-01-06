США ввели запрет на свободный экспорт ряда технологий искусственного интеллекта





Администрация президента США Дональда Трампа в лице американского Министерства торговли с понедельника запретила свободный экспорт из США ряда ИИ-технологий, стремясь снизить возможности Китая в этой области. Исключение сделано лишь для Канады — в нее американским компаниям по-прежнему можно экспортировать любые «умные» алгоритмы без предварительного получения особого разрешения.

Как сообщает Venture Beat, ограничения затрагивают программы, используемые в сенсорах, дронах и спутниках для автоматизации процесса распознавания образов, такие как алгоритмы компьютерного зрения для анализа фотографий и видеозаписей с БПЛА. Примечательно, что запрет касается эксперта ИИ-технологий как для военных, так и для гражданских нужд.

Как пояснили в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, конечная цель ограничений — «предотвратить оказание помощи Китаю в создании ИИ-продуктов, которые потенциально могут быть использованы для нужд китайской армии, со стороны американских компаний». При этом, по словам экспертов, индустрия алгоритмов искусственного интеллекта ожидала значительно более сурового запрета, касающегося не только программного, но и аппаратного обеспечений, так что с принятием нынешнего решения отрасль может в некоторой степени «выдохнуть».

Напоследок отметим, что это первое ограничение, введенное Министерством торговли США в соответствии с положениями принятого в 2018 году закона, предписывающего усилить контроль над экспортом «чувствительных технологий» противникам Соединенных Штатов, включая Китай, в экономических целях и в целях национальной безопасности.

Источник: hightech.plus