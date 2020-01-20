Стартап Bzigo представил «умную» лазерную указку для подсвечивания местоположения комаров





Убить комара — не проблема, проблема в том, чтобы его обнаружить, указывают инженеры из израильского стартапа Bzigo, разработавшие «умную» лазерную указку, способную автоматически подсвечивать местоположение надоедливых насекомых.

Решение состоит из инфракрасной камеры с широкоугольным объективом, ИК-излучателей, процессора и, собственно, подвижной лазерной указки, которая не навредит человеку, если случайно посветит ему в глаз. На процессоре запущен ИИ-алгоритм, буквально попиксельно анализирующий то, что оказывается в объективе камеры.

Чтобы понять, что в кадр попал именно комар, решение анализирует движение подозрительного объекта; утверждается, что так аппарат отделяет от насекомых, к примеру, пылинки. После обнаружения «цели» устройство начинает отслеживать ее в полете, а когда комар садится на поверхность — отправляет уведомление на смартфон владельца по домашней сети Wi-Fi и принимается обводить при помощи лазерной указки местоположение кровопийцы.

По утверждению Bzigo, решение способно засекать летающих комаров в 90% случаев, что означает, что эффективность аппарата близка к идеальной — так как комары взлетают и садятся довольно часто, можно с уверенностью говорить о том, что если не с первого, то со второго или третьего раза насекомое в течение непродолжительного времени все же будет обнаружено. Частота ложноположительных срабатываний не превышает 1%. В случае, если комаров в помещении несколько, то лазерной указкой будет подсвечиваться тот, который сел последним.

Дальность обзора предназначенного для домашнего использования устройства ограничена 8 метрами, а угол его обзора составляет 120 на 80 градусов. Поскольку комары предпочитают садиться на потолок, поставив аппарат на столе в углу комнаты и направив его вверх, можно добиться покрытия значительной части одного из «самых любимых мест» кровососущих насекомых, пишет Venture Beat (впрочем, никто не воспрещает направить систему, например, на стену, куда тоже могут садиться летающие кровопийцы). Примечательно, что ввиду того, что в основе девайса лежат инфракрасная камера и инфракрасные излучатели, его эффективность не зависит от освещения в помещении, а его работа в режиме мониторинга незаметна для человеческого глаза.

Энергопотребление аппарата не уточняется. В то же время, отмечается, что во время работы все четыре ядра его процессора работают на максимальной частоте в 1 ГГц — следовательно, систему вряд ли можно назвать экономичной.

Что касается преимуществ решения, то разработчики указывают, что оно экологичнее, эффективнее и безопаснее использования более традиционных средств от комаров: например, лампы-ловушки не особо привлекают кровососов и убивают в большей степени безопасных для человека насекомых, тем самым нанося вред местной экосистеме, а современные антикомариные спреи и кремы требуют регулярного распыления или нанесения на кожу и могут вызывать аллергические реакции.

«Если вам надоело вставать посреди ночи и 15 минут гоняться за комаром, то у нас есть то, что вам нужно», — рекламирует аппарат председатель совета директоров Bzigo Cаар Вилф.

Антикомариное устройство, дебютировавшее в рамках CES 2020, появится в продаже в 2021 году по цене $170. Сейчас его можно предзаказать на официальном сайте Bzigo со скидкой в $30 (дисклеймер: система в настоящее время находится на этапе прототипа, а не готового устройства, поэтому к обещаниям ее создателей следует отнестись с определенной долей скепсиса).

Источник: TechCult