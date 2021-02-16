Steam объявил об увеличении скорости загрузки обновлений игр (раньше максимум составлял 160 Мбит/с, теперь — не ограничен)

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Компания Valve объявила, что 10 февраля 2021 года было выпущено обновление для SteamCmd, которое позволяет значительно увеличить скорость загрузки сборок контента SteamPipe. Производительность должна немного улучшиться для всех загрузок Steam, однако наибольшим изменением является увеличение максимально возможной скорости загрузки.

Раньше максимальная скорость загрузки составляла 160 Мбит/с (20 МБ/сек). Специалистам сервиса удалось выявить и устранить причину задержек, и теперь скорость будет зависеть только от возможностей диска и процессора компьютера, а также от скорости подключения к интернету.

«Во время тестирования Steam удалось добиться гигабитной скорости проводного соединения, а стороние партнеры уже осуществляют загрузку со скоростью 560 Мбит/с (70 МБ/сек)» — отметили в Steam.

В Steam обратили внимание, что это изменение не влияет на начальные этапы процесса сборки («Создание списка файлов» и «Сканирование контента»), однако эти этапы уже в значительной степени многопоточны и должны максимально увеличивать производительность большинства компьютеров. Упомянутые улучшения относятся к процессу загрузки контента.

Источник: Steam