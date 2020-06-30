Стимпанк-синтвейв-космоопера Blood Machines / «Кровь машин» от Seth Ickerman и создателя Кунг Фьюри выйдет с украинскими субтитрами уже 3 июля [трейлер]

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Из-за пандемии коронавируса киноиндустрия испытывает острую нехватку свежих релизов, так что низкобюджетные инди-проекты получают свой шанс на минутку славы. В пятницу 3 июля на цифровых платформах Megogo и iTunes выйдет фантастический видеоарт-космоэпик Blood Machines / «Кровь машин» на языке оригинала с украинскими субтитрами. Средства на фильм собирали фанаты, в итоге 6000 человек пожертвовали в бюджет проекта 300 тыс. евро.

Фильм представляет собой «стимпанк-синтвейв-космооперу» в трех главах под музыку Carpenter Brut от двух французских режиссеров, скрывающихся под псевдонимом Seth Ickerman, и под общим руководством создателя культового Кунг Фьюри.

Проект основан на музыкальном клипе Turbo Killer, который Seth Ickerman сняли для Carpenter Brut. В итоге необычный нишевый клип собрал почти 10 млн просмотров, а фанаты жанра завалили его создателей требованиями продолжения.

По сюжету 50-минутного «невыносимо прекрасного зрелища», двум бывалым космическим охотникам поручено найти пропавший звездолет. Настигнув цель они обнаруживают, что у искусственного разума этого корабля есть душа — ангелоподобный призрак молодой женщины, который рвется на свободу. Не в силах понять это удивительное явление, они оказываются втянуты в события внегалактических масштабов.

P.S. А вот так выглядит клип Turbo Killer, ставший основой для Blood Machines:

Источник: Carpenter Brut