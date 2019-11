Стоимость ретро-консоли Sega Genesis Mini снизилась с $80 до $50, в комплект поставки входят 2 контроллера и 42 игры

До Нового года остается чуть больше месяца, поэтому самое время задуматься о подарках под елку. И, похоже, для любителей ретро-гейминга появился просто отличный вариант — мини-консоль Sega Genesis Mini, стоимость которой в рамках «Черной пятницы» снизилась сразу на $30 — с $79,99 до $49,99.

Найти ее по этой цене можно в нескольких американских интернет-магазинах (например, на Amazon за $49,99), а для доставки воспользоваться одним из многочисленных сервисов курьерской доставки. Отметим, что в США и Европе консоль называется Sega Genesis Mini, а на родном для себя рынке Японии — Sega Mega Drive Mini.



Сравнение оригинальной консоли Mega Drive и ее мини-версии Mega Drive Mini



В комплект поставки входит консоль Sega Genesis Mini, два проводных контроллера, 42 классические игры (40 основных и 2 бонусные), блок питания, а также HDMI-кабель для подключения к ТВ или монитору.

В список доступных игр входят Altered Beast, Castlevania: Bloodlines, Comix Zone, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Gunstar Heroes, Shining Force, Sonic The Hedgehog, Space Harrier II, ToeJam & Earl и другие (полный список можно изучить по следующей ссылке).

Напомним, что компания Sega представила миниверсию классической консоли Mega Drive в честь ее 30-летнего юбилея еще весной 2018 года. Однако из-за проблем с разработкой компания вынужденно перенесла релиз на осень 2019 года, наняв новую команду разработчиков. В итоге релиз модели состоялся только 19 сентября 2019 года.

Источник: Engadget